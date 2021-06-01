Закопав паспорт у лісі. На Сумщині прикордонники затримали росіянина

Росіянин спочатку переконував прикордонників, що він українець

У Сумській області прикордонники затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік, прикинувшись українцем, намагався незаконно перейти кордон, а після того, як був спійманим на гарячому, зізнався, що закопав свій паспорт у лісі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні близько другої години ночі чоловік намагався під покровом темряви перейти державний кордон України, але наряду відділення інспекторів прикордонної служби Миропілля вдалося виявити порушник за допомогою тепловізора.

За інформацією відомства, після затримання зловмисник назвався громадянином України, але згодом зізнався, що є росіянином, на доказ цього в нього виявили ксерокопію паспорта. Сам документ, за твердженням 35-річного чоловіка, він закопав у лісі.

Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. На затриманого оформлено документи адміністративного провадження за спробу незаконного перетинання державного кордону України та за порушення прикордонного режиму. Міру покарання визначить суд.

До слова, напередодні з'ясувалося, що дівчина-підліток з Горлівки, яка прийшла полями з території окупованої Донеччини, насправді не втекла, а просто заблукала.

28 травня пресслужба МВС розповсюдила інформацію, що на Донеччині біля смт Верхньоторецьк, ввечері 27 травня, на позиції ЗСУ вийшла 16-річна дівчина, яка каже, що втекла мінними полями з ОРДО і просить прихистку на підконтрольній території.