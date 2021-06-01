Сергій Стерненко показав на відео, як з нього зняли електронний браслет

Стерненко припустив, що такий електронний браслет може підійти для депутата від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука

Активіст Сергій Стерненко показав на відео, як з нього зняли електронний браслет і в жартівливій формі порівняв його з фітнес-браслетом. Відповідне відео Стерненко опублікував у своєму Telegram-каналі.

В описі до відео Стерненко вказав, що гаджет йому не сильно сподобався з низки причин.

«Гаджет 1/10, не рахує кроки та пульс, часто треба заряджати, до нього треба ще мати підстанцію», – в жартівливій формі прокоментував він відео.

Він також припустив, що такий електронний браслет може підійти для депутата від фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 31 травня Апеляційний суд Одеси визнав активіста Сергія Стерненка винним у скоєнні порушення за ч. 1 ст. 263 і замінив йому 3 роки тюремного ув'язнення на один рік умовно.

Раніше повідомлялося, що активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука визнано винними за двома статтями і виправдано за однією. «За ч. 1 ст. 263 ККУ мене також визнають винним. Тобто стартовий шумовий пістолет суд вважає вогнепальною зброєю», – йшлося у повідомленні Стерненка нас торінці Facebook. Покарання за даною статтею передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

До цього Стерненко повідомляв, що 146 статтю йому і Демчуку залишають, хоча строки давності по притягненню за нею минули. «Обвинувачення ґрунтується на показаннях «потерпілого», які цим же судом були визнані суперечливими», – пише Сергій Стерненко.

Також стало відомо, що суд визнав, що потерпілий Щербіч змінював показання в судах 1 та 2 інстанцій щодо місця, часу та обставин злочину.

Раніше у цьому ж судовому засіданні Стерненка виправдали за статтю про розбій.

«По ст. 187 виправдали. Це ті самі 300 грн за які давали 7 років з конфіскацією. Слухаємо далі. Ще питання по 146 та 263 статтям», – йдеться у першому його дописі. Активіст зауважив, що «радіти ще рано». «187 стаття відпала, це добре. Але чекаємо що скажуть по ст. 146 та ст. 263, по якій загрожує до 7 років позбавлення волі», – уточнив Стерненко.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербича.

Стерненко повинен був перебувати під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

14 травня Одеський апеляційний суд відмовив активістам Сергію Стерненку та Руслану Демчуку у зміні запобіжного заходу. Стерненка та Демчука залишили під цілодобовим домашнім арештом. Також Стерненку відмовили у можливості відбувати арешт в Києві, а не Одесі.