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    Думки вголос

    Українська влада підставила європейських партнерів

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Навіщо Зеленський розпочав масштабні закупівлі електрики у Путіна та Лукашенка? - Українська влада підставила європейських партнерів
    Навіщо Зеленський розпочав масштабні закупівлі електрики у Путіна та Лукашенка?
    фото з відкритих джерел

    Поки Європа відмовляється підтримувати Лукашенка, Україна вирішила відновити купівлю електроенергії з Білорусі

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    27 октября на аукционе Укрэнерго было проданы право импортировать в Украину электроэнергию из России на 2200 мегаватт, и из Беларуси – 900 мегаватт. Что означают эти колоссальные цифры? Это означает, по оценкам специалистов Энергоатома, что Украина разрешила покрывать за счёт импорта примерно 15% своего потребления!

    Украина, к сожалению, обманула ряд наших европейских союзников, обманула наших друзей в странах Балтии, обманула президента Литвы Гитанаса Неуседу, который в марте просил с трибуны Верховной Рады прекратить поддержку Лукашенко, прекратить покупку электрики на белорусско-российской атомной станции.

    Напомним, что в 2015-м году Украина отказалась от поставок электроэнергии из России и Беларуси, чтобы обеспечить как можно более быстрое присоединение к европейской энергосистеме. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского мораторий на импорт из России был отменен. В 2019-м импорт из РФ составил 1% украинского потребления, что назвалось временной мерой. Однако в 2020-м потребление импортной электрики составило уже около 5%, а по новым контрактам импорт электрики будет до 15% нашего потребления.

    И вот новый выгодный бизнес, и компании, связанные с высокопоставленными «слугами народа» готовятся к российским контрактам. Вначале за два года довели до колоссальных убытков и развала, на государственных электростанциях полностью исчерпаны запасы угля, это как будто вдруг выяснилось. И теперь, оказывается, есть только один способ пройти отопительный сезон – закупить электрику у наших врагов под угрозой отключения промышленных предприятий и коммунальной сферы. Это, конечно, не совпадение.

    В итоге – на Донбассе идёт война, течёт кровь, Путин и Лукашенко убивают украинцев, белорусов, угрожают всему миру и Европе, ведут войну против Украины. А в это время руководство Украины проворачивает беспрецедентную по масштабам коммерческую сделку с Россией и Беларусью, объемы импорта электроэнергии увеличиваются во много раз. Это глупость? Это очевидная политическая коррупция. Энергетику загнали в кризис и под видом спасения страны проворачивают бизнес вместе с врагом.

    Вопреки многочисленным обязательствам и переговорам со странами Балтии и Польшей Украина начинает финансировать работу белорусской атомной станции, которую наши союзники считают новым энергетическим оружием РФ. Страны ЕС, пограничные с Беларусью, отказались покупать дешевую белорусскую электрику. Режим непризнанного демократическими странами диктатора Александра Лукашенко нуждается в контрактах из Украины, и президент Зеленский продолжил сотрудничество с Лукашенко. После Вагнергейта, после задержания Семенченко по запросу беларусских спецслужб, после поставок нефти в Беларусь и закупок бензина и дизеля, битума для Великого Будивництва, отношения с Лукашенко продолжают укрепляться. Беларусь несамостоятельна, это российский хаб под российским контролем.

    Как объяснить эту откровенную торговлю на крови?

    Украина обязана в следующем году полностью отсоединиться от российско-белорусской энергосистемы. Не является ли такой огромный контракт попыткой сорвать намеченное присоединение Украины в 2023-м году к европейской энергосистеме?

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія електроенергія Україна
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    Українська влада підставила європейських партнерів