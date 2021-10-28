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    Посольство США в Москві може зупинити свою роботу. Названо причину

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    У Держдепі висловили побоювання, що посольство США в Росії не зможе виконувати дипломатичну роботу через нестачу персоналу - Посольство США в Москві може зупинити свою роботу. Названо причину
    У Держдепі висловили побоювання, що посольство США в Росії не зможе виконувати дипломатичну роботу через нестачу персоналу
    Фото DW

    Штат американського посольства в Москві скоротився з 1200 осіб на початку 2017 року до 120 зараз

    Посольство США в Росії через чинні обмеження, можливо, буде змушене звести свою роботу до виконання лише технічних функцій. Про це на брифінгу у середу, 28 жовтня, заявив офіційний представник Держдепартаменту, повідомляє DW.

    За словами чиновника, слова якого наводять агентства Reuters і AFP, штат американського посольства в Москві скоротився з 1200 осіб на початку 2017 року до 120 зараз. У дипмісії не вистачає співробітників для виконання базових завдань, таких як відкриття та закриття воріт, забезпечення безпеки телефонних дзвінків або керування ліфтами.

    «Ми зіткнемося з ситуацією, не наступного місяця, але колись наступного року, коли нам буде просто складно займатися чимось, крім нагляду за будівлею посольства», – сказав він.

    Скорочення штату дипломатичної місії США в Москві пов'язане з указом президента РФ Володимира Путіна від 23 квітня, який забороняє зокрема наймати росіян і громадян третіх країн дипмісіям «недружніх» держав, до яких пізніше були віднесені США та Чехія.

    У зв'язку з цією забороною посольство США оголосило, що практично перестане надавати консульські послуги, зокрема припинить видавати неімміграційні візи для недипломатів.

    У 2017 році Путін розпорядився, щоб американські дипломатичні місії в Росії скоротили кількість своїх співробітників на 755 осіб – у відповідь на санкції, введені через втручання Кремля в президентські вибори у США 2016 року.

    Раніше повідомлялося, що посольство України в США відзвітувало у Facebook про виправлення карти з окупованим Кримом в додатку Apple Music for Artists.

    Теги: Росія США Чехія посольство
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    Посольство США в Москві може зупинити свою роботу. Названо причину