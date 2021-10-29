Соратник олігарха Фірташа, який збирав компромат на Байдена, приходив у Офіс президента (відео)

Дмитро Торнер входить до близького оточення олігарха Дмитра Фірташа

Журналісти «Схем» дізналися та зафільмували, як соратник олігарха Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та РФ Дмитро Торнер відвідував Офіс президента. Незадовго до цього візиту він був знятий із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів було закрите в Україні. Про це інформують «Схеми».

Напередодні виборів до Верховної Ради у 2019 році голова СБУ Іван Баканов та тодішній голова МВС Арсен Аваков публічно закликали ЦВК виключити Дмитра Торнера із виборчого списку «Опозиційної платформи – За життя». Тоді правоохоронці заявили, що він насправді громадянин Молдови Дмитро Некрасов, який «переховується від міжнародного правосуддя».

В Офісі президента не відповіли на прохання журналістів повідомити, з ким саме та з яких питань на Банкову приходив Торнер-Некрасов.

У розпорядженні «Схем» опинилося фото відвідин Дмитром Торнером Офісу президента 3 лютого 2021 року.

Журналісти з’ясували, що Дмитро Торнер входить до близького оточення олігарха Дмитра Фірташа. Його називають його переговірником начебто у питаннях допомоги з боку олігарха у пошуку компромату на Джозефа Байдена в обмін на зусилля тодішньої адміністрації Дональда Трампа щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США.

У розслідуванні «Схем» також йдеться, що Дмитро Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019-му році.

За даними українського слідства, він втік із місць позбавлення волі у Молдові, приїхав до України і зробив собі декілька українських паспортів на різні прізвища: п’ять внутрішніх і чотири закордонних – начебто на підставі підроблених документів. Користуючись цими паспортами, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи – недійсні.

«Схеми» розповіли історію Торнера, про його кримінальні справи, їхнє закриття.

У 2003-2004-му роках в Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: розкрадання майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов’язана із наркотиками, а також викрадення або пошкодження документів. Торнер майже одразу зник з місця обмеження волі та був оголошений Молдовою у розшук.

У 2018 році справу було закрито. Адвокат Торнера переконав молдовських правоохоронців у тому, що він не «втік з місця відбування покарання, а просто туди не повернувся» після того, як йому дозволили на п’ять днів залишити заклад – і його зняли з розшуку.

Згодом захисник, посилаючись на закінчення термінів давності, домігся через суд звільнення від кримінального покарання.

Торнер отримав новий молдовський закордонний паспорт та посаду: у січні 2021 він очолив Федерацію біатлону Молдови. Також у нього були впливові зв’язки – журналісти розповідають про зустріч із тодішнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном та його соратниками.

В Україні щодо Торнера у 2019-му році були відкриті провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – щодо можливого шахрайства. Як виявили журналісти, чоловік отримав підозру за двома з цих епізодів і, згідно з рішенням суду, мав перебувати у СІЗО на час слідства, але виїхав з України.

Майже через рік, у серпні 2020 року, Генпрокуратура закрила провадження відносно соратника Фірташа. На запит «Схем» в Офісі генпрокурора лише зазначили, що рішення про закриття «законне та обґрунтоване».

Відповідно до даних «Схем», соратник Фірташа також, ймовірно, має російське громадянство. А його основне місце проживання – Австрія. За інформацією джерел журналістів, які мають доступ до бази перетину кордону, саме з Відня Торнер в останні роки прилітає в Україну.

Зокрема, в лютому 2021-го, щоб потрапити на згадану зустріч до Офісу президента Зеленського.

Фірташ, адвокат Торнера та Офіс президента не відповіли на запит журналістів щодо цієї зустрічі.