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    У США видали перший паспорт для третього ґендера

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    У США дозволили на власний розсуд обирати гендер у паспорті - У США видали перший паспорт для третього ґендера
    У США дозволили на власний розсуд обирати гендер у паспорті
    фото: Pixabay

    Нова позначка використовуватиметься у документах для небінарних, інтерсексуальних людей, а також осіб з невизначеною статтю

    У США вперше видали паспорт із позначкою про третій гендер «X». Про це йдеться у заяві офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса на сайті відомства.

    «Держдепартамент видав перший паспорт США з позначкою X-гендер. Ми з нетерпінням чекаємо можливості запропонувати цю опцію всім звичайним заявникам на отримання паспорта, щойно на початку 2022 року ми завершимо необхідні дії в системі та оновимо форму», – зазначається в повідомленні.

    У відомстві зауважили, що така позначка використовуватиметься у документах для небінарних, інтерсексуальних людей, а також осіб з невизначеною статтю, які подають заявку на отримання паспорта США або свідоцтва про народження.

    «Держдепартамент також продовжує тісно співпрацювати з іншими урядовими установами США, щоби забезпечити безперешкодні умови подорожей для всіх власників паспортів», – підкреслили у відомстві.

    Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен у червні заявляв, що зовнішньополітичне відомство США рухається у напрямі забезпечення потреб всіх громадян США, незалежно від їхньої гендерної ідентичності.

    До слова, торік відома письменниця Джоан Роулінг повернула правозахисну премію через трансгендерний скандал. Адже президентка організації Керрі Кеннеді звинуватила Роулінг у трансфобії. Авторка книг про Гаррі Поттера відкинула ці звинувачення і назвала себе прихильницею ЛГБТ-руху. Вона зазначила, що розбіжності в неї є лише з активістами-радикалами.

    Теги: США паспорт гендер
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    У США видали перший паспорт для третього ґендера