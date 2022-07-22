США триматимуть на контролі виконання Росією угоди про експорт зерна

Штати вважають, що угода є небезпечнішим способом для експорту українського зерна

США разом з іншими партнерами уважно стежитимуть за виконання Росією угоди про експорт зерна. Про це повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає «Радіо Свобода».

За її словами, угода є «найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна».

«Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість», – заявила посол Брінк.

Зазначимо, українська сторона сьогодні підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

Зазначимо, що Угода щодо припинення блокади українських портів та відновлення експорту зерна призвела до помітного падіння світових цін на зерно.