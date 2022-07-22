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    Економіка

    ООН назвала дату перших поставок зерна з українських портів

    Очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня - ООН назвала дату перших поставок зерна з українських портів
    Очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня
    фото ілюстративне

    Перші поставки зерна розпочнуться 23 липня

    Вже у суботу, 23 липня, можуть початися перші поставки зерна з українських портів через Чорне море. Про це повідомили представники Організації Об’єднаних Націй, передає The Guardian.

    В ООН розраховують, що вдасться досягнути довоєнних показників експорту з трьох українських портів – «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Також очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня, тобто п'ять мільйонів тонн на місяць.

    Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що ця угода далася не легко.

    «Від самого початку війни я наголошував, що немає вирішення глобальної продовольчої кризи без забезпечення повного глобального доступу до українських продуктів харчування та російських продуктів харчування і добрив. Сьогодні ми зробили важливі кроки для досягнення цієї мети, але це був довгий шлях», – сказав генсек.

    Гутерреш зазначив, що це принесе полегшення країнам, що розвиваються та які перебувають на межі банкрутства, і найбільш уразливим верствам населення, що перебувають на межі голоду. І допоможе стабілізувати світові ціни на продовольство, які й так були на рекордних рівнях ще до війни.

    «Ми розраховуємо на те, що уряд Туреччини збереже свою вирішальну роль у майбутньому, і я можу додати, що запевняю, що Організація Об'єднаних Націй і далі братиме активну участь у роботі з досягнення успіху угоди. Ми нарощуємо зусилля для забезпечення того, щоб ООН могла виконувати свої зобов’язання», – додав Антоніу Гутерреш.

    Нагадаємо, українська сторона сьогодні підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

    Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспеція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

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    Теги: Туреччина росія окупанти експорт Одеса ООН війна зерно Україна окупація #stoprussia
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    ООН назвала дату перших поставок зерна з українських портів