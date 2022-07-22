ООН назвала дату перших поставок зерна з українських портів

Перші поставки зерна розпочнуться 23 липня

Вже у суботу, 23 липня, можуть початися перші поставки зерна з українських портів через Чорне море. Про це повідомили представники Організації Об’єднаних Націй, передає The Guardian.

В ООН розраховують, що вдасться досягнути довоєнних показників експорту з трьох українських портів – «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Також очікується, що експорт з трьох українських портів досягне довоєнного рівня, тобто п'ять мільйонів тонн на місяць.

Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що ця угода далася не легко.