Угода у Стамбулі: як відреагував світовий ринок зерна

Ціни на зерно відреагували на новини щодо зернової угоди

Угода щодо припинення блокади українських портів та відновлення експорту зерна призвела до помітного падіння світових цін на зерно. Про це повідомляє ВВС.

Чиказькі ф’ючерси на пшеницю – ключовий орієнтир для світового ринку – у п’ятницю впали більш ніж на 3%, тоді як продовольча пшениця впала у ціні більш ніж на 4%.

Британські ф’ючерси на фуражну пшеницю – європейський орієнтир на фуражну пшеницю (використовується для тварин) – впали майже на 3%.

Світові ціни на зерно 22 липня

Як відомо, українська сторона сьогодні підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій щодо Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспекція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що відкриття «зернового коридору» через Чорне море не несе військових загроз для України.

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