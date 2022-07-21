Експорт зерна з України йтиме через три порти

Меморандум про безпечний експорт українського зерна може бути підписаний вже цього тижня

Зерно з території України планується експортувати через порти Одеси, Південного та Чорноморська. Про це повідомив депутат Верховної Ради України Рустем Умеров, який входить в українську делегацію на переговорах у Стамбулі, де за посередництва ООН між Росією, Україною та Туреччиною тривають переговори щодо безпечного транспортування зерна Чорним морем.

Як повідомляє BBC, за словами Умерова, маршрути безпечного транспортування зерна розроблені за участю військових, а дотримання правил безпеки контролюватиме моніторингова група, що розташована в Стамбулі, під егідою ООН.

Депутат окремо наголосив, що російські судна не зможуть перевіряти українські зерновози.

«За цими коридорами ми розробили механізм, де ніякого контролю цих суден у морі не буде. Тільки моніторингова група працюватиме зі своїм мандатом, і вони тільки перевірятимуть, щоб на цих суднах не було озброєння», – сказав Умеров.

Президент Туреччини заявив, що меморандум про безпечний експорт українського зерна може бути підписаний вже цього тижня.

Нагадаємо, у Туреччині відбулися чотиристоронні переговори щодо функціонування морських коридорів для експорту українського збіжжя.

Представники України, ООН, РФ та Туреччини під час перемовин у Стамбулі домовилися про деблокаду трьох українських портів для експорту зерна. Всі судна перевірятимуть ВМС Туреччини. Сторони попередньо узгодили такий механізм: зерно може відправлятися з трьох українських портів у конвоях у супроводі українських кораблів, одночасно діятиме режим припиненням вогню для захисту суден у географічних межах. Частково проведуть розмінування.

Також раніше повідомлялося, що Росія погодилася «на перемир'я на час руху вантажів». Як відомо, блокування окупантами українських портів та мінування суднохідних шляхів, загрожують продовольчій безпеці світу.