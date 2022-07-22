Розблокування портів. Уряд повідомив, як відбуватиметься вивіз українського зерна

Більше 20 млн тонн зерна вже лежить на складах України ще з минулого року

Із портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» почнеться експорт продовольства

Сьогодні в Стамбулі за пропозиції Організації Об'єднаних Націй та Турецької Республіки була підписана Ініціатива про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Саме з них почнеться експорт продовольства морськими шляхами вже у найближчі тижні. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Безперечно, підписання такого документа на українських умовах стало можливим винятково завдяки Збройним Силам України, успіхи яких дозволили відстояти ключові для України умови, а саме – залишити повний контроль за територіальними водами Північно-Західного регіону Чорного моря», – зазначив міністр.

Згідно з документом, під егідою ООН буде створено Спільний координаційний центр, до складу якого мають увійти представники Турецької Республіки, України, Організації Об’єднаних Націй та Російської Федерації, які надали гарантії щодо безпечного пересування суден, які братимуть участь у транспортуванні зерна та продуктів харчування з українських портів.

Для дотримання домовленостей у Туреччині створять Інспекційні групи з числа представників усіх сторін, які будуть забезпечувати перевірку вантажів і персоналу, які прямують до українських портів або виходять з них. Інспеція буде проходити винятково в гаванях, на вході та виході Турецької протоки. Спільна інспекція убезпечить наші порти від входу «троянських конів» під виглядом цивільних суден.

«Ще раз підкреслюю, діяльність та контроль в українських портах Одеса, Чорноморськ і Південний здійснюватиметься під владою та відповідальністю України. Тобто контроль над українськими портами повністю залишається за українською стороною. Рух жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів не передбачається», – зазначив міністр.

Документ діятиме протягом 120 днів із дня підписання і може бути продовжений на такий самий період, якщо одна зі сторін не повідомить про намір припинити його дію.

Що це дає Україні?

У першу чергу це велика підтримка української економіки. Більше 20 млн тонн зерна вже лежить на складах ще з минулого року, новий врожай вже чекає на експорт. Це величезні прямі валютні надходження і умова сталості нашої держави, яка у тому числі дозволить зміцнювати нашу економіку та армію.

Що це дає світу?

Діючі морські порти України – це вклад у глобальну продовольчу безпеку та економіку світу. За оцінками експертів, можливість експорту українського зерна знизить світові ціни на продовольство, що пригальмує маховик інфляції, яка стала проблемою для усього світу.

Блокада українських морських портів поставила під загрозу голову щонайменше півтора мільярди людей у всьому світі, про що неодноразово заявляв Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.