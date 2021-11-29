США вишле 27 російських послів

27 російських дипломатів будуть вислані з США вже 30 січня

Дипломати покинуть Америку на початку 2022 року

27 російських дипломатів і їхні сім'ї покинуть США 30 січня 2022 року. Таку заяву зробив посол Росії в США Анатолій Антонов. Про це повідомляє Reuters.

За його словами, 27 російських дипломатів будуть вислані з США вже 30 січня.

«Наші дипломати висилаються... Велика група моїх товаришів, 27 осіб із сім'ями, покине нас 30 січня... Ми зіткнулися з серйозною нестачею кадрів», – заявив Антонов.

За даними МЗС Росії, станом на 29 жовтня в США працювали близько 200 російських дипломатів, у тому числі співробітники російського представництва при ООН.

Посольство США в Москві припинило обробку недипломатичних віз цього року і додало росіян до списку «бездомних громадян», які можуть подавати документи на отримання візи в третіх країнах.

Нагадаємо, раніше у відповідь на санкції США Росія вислала американського посла та 10 дипломатів.

Читайте також: