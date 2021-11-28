США повідомили, скільки часу займе визначення ефективності вакцин проти «Омікрон»-штаму

МОЗ висловлює стурбованість, що «вірус може виявитися настільки іншим, що вакцини не забезпечуватимуть від нього захист»

США розраховують через два-три тижні отримати інформацію про те, наскільки ефективні наявні вакцини по відношенню до нового «Омікрон»-штаму коронавірусу. Про це заявив у неділю глава Національних інститутів охорони здоров'я США, які входять у структуру Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США, Френсіс Коллінз в ефірі телеканалу CNN.

«Ми стурбовані, що в гіршому випадку вірус може виявитися настільки іншим, що вакцини не будуть забезпечувати від нього захист. Цей аспект треба перевірити якомога швидше. На основі того, що відбувається у Південній Африці, де частка вакцинованих становить близько 37% населення, через 2-3 тижні ми повинні отримати інформацію про те, наскільки їх захист ефективніший, ніж у тих, хто не вакцинувався», – сказав він.

Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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