Німеччина переконує США не вводити санкції проти «Північного потоку – 2»

Санкції проти газопроводу нібито можуть послабити довіру країни до США

Посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу засекречений документ

Уряд Німеччини закликав американський Конгрес відмовитись від санкцій проти трубопроводу «Північний потік – 2». Це нібито може послабити довіру країни до США. Про це пише Axios.

У засекреченому документі, який посольство ФРН у Вашингтоні надіслало Конгресу, йдеться про те, що Німеччина «повна рішучості» досягнути двосторонніх домовленостей із метою зміцнення енергетичної безпеки України та Європи. Водночас країна планує утримувати Російську Федерацію від зловживання трубопроводом.

Однак запровадження санкцій проти «Північного потоку – 2» послабить довіру до уряду США та поставить під загрозу положення про підтримку України.

Також у документі зазначається, які кроки Німеччина зробить на національному рівні, якщо Росія використовуватиме газ як зброю:

застосовуватиме рішучі публічні заяви;

оцінюватиме припинення майбутніх політичних зустрічей;

розглядатиме обмеження на російські проєкти.

Водночас подробиці обмежень на вказані.

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла. Згодом стало відомо, що США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

Напередодні оприлюднили інформацію, що «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації.

Нагадаємо, «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі.

Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

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