У відповідь на санкції США Росія висилає американського посла та 10 дипломатів

Посол США у РФ Джон Салліван працює в Москві трохи більше року

Кремль може припинити діяльність американських фондів, які начебто «втручаються в російську зовнішню політику»

Послу США у Росії Джону Саллівану Кремль рекомендує поїхати на консультації у Вашингтон. Крім того, ще 10 американським дипломатам радять залишити Москву. Про російську відповідь на нові американські санкції розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час брифінгу в Москві.

За словами Лаврова, послу США Джону Саллівану рекомендують відправитися «додому, на консультації». Фактично це означає, що Кремль висилає американського посла.

Водночас «РИА Новости» пишуть, що ще 10 американським дипломатам радять залишити Москву.

Також Лавров наголосив, що Росія може застосувати «болючі заходи» для американського бізнесу, але наразі «триматиме їх про запас».

Зокрема, Кремль може припинити діяльність американських фондів, які, на їхню думку, «втручаються в російську зовнішню політику».

Лавров також зазначив, що МЗС планує пізніше викласти список інших заходів, які РФ проводитиме у відповідь на «абсолютно недружні, нічим не спровоковані дії, які були оголошені Вашингтоном щодо РФ, наших громадян, фізичних, юридичних осіб і в щодо нашої фінансової системи».

Напередодні президент США Джозеф Байден ввів нові санкції проти Росії.

Цієї ночі президент США Джозеф Байден виступив з офіційною заявою, яка стосується ситуації навколо Росії та загострення на українському кордоні.

Як відомо, НАТО підтримало санкції США проти Росії через «дестабілізуючу поведінку».

Нагадаємо, 15 квітня США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки.