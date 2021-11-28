«Омікрон»-паніка: у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років

Американцям порадили вколоти бустерну дозу

Центри з контролю і профілактики захворювань США закликають пройти повну вакцинацію всім особам від п'яти років і старше. Рекомендація прийнята у зв'язку з інформацією про поширення «Омікрон»-штаму коронавірусу. Про це пише CNN.

Регулятор рекомендує дотримуватися санітарних заходів, носити маски в приміщеннях у зонах зі значним або високим рівнем поширення коронавірусу, часто мити руки і дотримуватися соціальної дистанції.

«Регулятор також рекомендує пройти повний курс вакцинації всім особам від п'яти років і старше, щоб захистити себе. Медичний регулятор закликає зробити бустерне щеплення від коронавірусу всіх, хто підпадає під відповідні критерії», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Напередодні Німеччина заявила про виявлення у країні штаму коронавірусу «Омікрон».

Учора влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

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