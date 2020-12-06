  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Стала відома явка на мерських виборах в Кривому Розі

    • Розсилка
    На виборах у Кривому Розі проголосували 34,6% виборців - Стала відома явка на мерських виборах в Кривому Розі
    На виборах у Кривому Розі проголосували 34,6% виборців

    Станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6%

    У другому турі виборів міського голови Кривого Рогу явка станом на 20:00 склала 34,6%.

    Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

    Станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка – 1,40%).

    У Опорі для порівняння нагадали, що явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%, а 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах сягнула 29,23%.

    im-5352362336

    Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».

    Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.

    Теги: вибори Кривий Ріг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies