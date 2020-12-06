Стала відома явка на мерських виборах в Кривому Розі

На виборах у Кривому Розі проголосували 34,6% виборців

Станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6%

У другому турі виборів міського голови Кривого Рогу явка станом на 20:00 склала 34,6%.

Про це повідомляє громадянська мережа Опора.

Станом на 20:00 явка під час повторного голосування у Кривому Розі склала 34,6% (похибка – 1,40%).

У Опорі для порівняння нагадали, що явка виборців у Чернівцях 29 листопада на цей же час склала 23%, а 22 листопада інтегрована явка виборців у 11 містах сягнула 29,23%.

Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».

Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.