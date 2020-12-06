Два різні екзит-поли показали протилежні результати виборів мера Кривого Рогу

Кожен із учасників другого туру вважає себе переможцем

Два різні результати екзит-полів оприлюднено за підсумками другого туру виборів мера Кривого Рогу. Причому результати у них істотно різняться.

За версією, озвученою ТСН, кандидат від партії «Слуга народу» , гендиректор ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Дмитро Шевчик перемагає, набравши 51% голосів, його конкурент від партії «Опозиційна платформа – За життя», радник чинного мера Кривого Рогу Костянтин Павлов – 47,2%. Повідомляється, що це дані дослідження,проведеного на замовлення фонду «Українська політика». Очікувана гранична похибка – 2,5%.

При цьому за версією, озвученою ЗІК, на виборах, навпаки, переміг кандидат Костянтин Павлов, який набрав 58,86% голосів, а його конкурент – 41,14% . Такі дані оприлюднив «Центр досліджень розвитку технологій», який запевняє, що екзит-пол проводився на 44 виборчих дільницях Кривого Рогу, а в опитуванні станом на 19:00 взяли участь 14 тисяч виборців.

Нагадаємо, у другий тур виборів мав пройти чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул (партія "Блок Вілкула “Українська перспектива”), який обіймає цю посаду протягом 10 років. У першому турі 25 жовтня він набрав 44,96% голосів, Шевчик - 25,94%, Павлов - 9,15%. 17 листопада Вілкул заявив, що відмовляється від участі в повторному голосуванні через стан здоров'я. Тому до другого туру пройшли Шевчик та Павлов. Водночас Вілкул закликав підтримати кандидата від ОПЗЖ Павлова.