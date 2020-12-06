Понад двадцять заяв про порушення на виборах отримала поліція Кривого Рогу

Складено один адміністративний протокол, кримінальних проваджень не порушувалось

20 заяв та повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого законодавства в день повторного голосування на виборах міського голови Кривого Рогу вже надійшло до міського відділку Національної поліції. Як повідомляють правоохоронці на своїй сторінці у Facebook, до них зокрема надійшло повідомлення про те, що на одній із виборчих дільниць у Металургійному районі міста чоловік, отримавши бюлетень, порвав його. Відносно правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 212-23 КУпАП. Матеріали направлено до суду для розгляду.

Також сьогодні в поліцію заявили про те, що біля виборчої дільниці в Долгінцевському районі Кривого Рогу стоїть чоловік, який пропонував одному заявника продати свій голос за винагороду. Даний факт зареєстрований, зараз проводиться перевірка і з'ясовуються обставини інциденту.

Як повідомляється на міському сайті Кривого Рогу, вибори проходять на усіх 294 виборчих дільницях. Охорону публічної безпеки та порядку здійснюють близько тисячі правоохоронців.

Кандидатами на посаду міського голови є Костянтин Павлов (від партії «Опозиційна платформа – За життя») та Дмитро Шевчик (від партії «Слуга народу»).

Вибори проходять за неочікувано високої явки виборців.

Голосування триватиме до 20.00.