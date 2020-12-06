У Кривому Розі сьогодні обирають міського голову

У неділю, 6 грудня, в місті Кривий Ріг відбудеться повторне голосування на виборах міського голови

У повторному голосуванні, загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис. виборців

У Кривому Розі сьогодні відбудеться другий тур виборів міського голови, до виборчого бюлетеня включені два кандидати. Про це повідомляє сайт ЦВК України.

Для повторного голосування з виборів Криворізького міського голови до бюлетенів включені:

Костянтин Павлов (від партії «Опозиційна платформа – За життя»);

Дмитро Шевчик (від партії «Слуга народу»).

У ЦВК нагадали, що за підсумками голосування у Криворізькій міській територіальній громаді з виборів міського голови 25 жовтня 2020 року найбільшу кількість голосів виборців отримали Юрій Вілкул (від партії «Блок Вілкула «Українська перспектива») – 44,96% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та Дмитро Шевчик – 25,94%.

Зазначається, що у повторному голосуванні, яке відбудеться на 294 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис. виборців. Результати мають бути встановлені не пізніше 11 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул не буде брати участь у другому турі виборів. Він не буде брати участь у виборах за станом здоров’я, тому до виборчого бюлетеня було включено Костянтина Павлова, який отримав третій результат за кількістю голосів виборців – 9,15%.

Нагадаємо, Зеленський закликав жителів Кривого Рогу вибрати мера, якого місто «давно заслуговує».

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