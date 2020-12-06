Виборці в Кривому розі масово фотографуються з бюлетенями і кажуть що це – флешмоб

Порушення виборчого законодавства зафіксовані на ряді дільниць у місті

Спостерігачі громадської ініціативи «Опора» повідомляють про збільшення кількості випадків спроб фотографувати бюлетені у приміщеннях для голосування. Зокрема на сайті організації йдеться про те, що на дільницях №121564 (вул. Кропивницького, 63) та №121486 (вул. Костенка, 23) виборці фотографують складені бюлетені на фоні скриньки в рамках участі у селфі-челенджі, який запустив один блогер в інстаграмі. На виборчій дільниці №121557 (вул. П’ятихатська, 20А) виборчиня хотіла сфотографуватись із бюлетенем на фоні скриньки, але їй зробили зауваження. Вона склала виборчий бюлетень, щоб не було видно позначки, та зробила фото.

У частині 5 статті 248 Кодексу зазначено, що виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача.

«Опора» зазначає, що саме по собі фотографування бюлетенів не становить окремого складу адміністратитивного або кримінального правопорушення. Однак фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців, тому поліція реагує на відповідні дії з метою перевірки мети та мотивів такого фотографування.

Як повідомлялося раніше, у повторному голосуванні загалом зможуть взяти участь понад 484,8 тис виборців. Вони мають обрати між Дмитром Шевчиком від «Слуги народа» та Костянтином Павловим від «Опозиційної платформи – За життя».

Чинний мер Юрій Вілкул, який набрав найбільше голосів у першому турі, відмовився від участі у другому турі виборів.