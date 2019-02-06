Стало відомо, хто представлятиме команду Зеленського
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Команда Зеленського нараховує 12 представників, які агітуватимуть за нього в різних областях України
Кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив у соцмережі свою команду, що працюватиме з ним на виборах президента протягом наступних двох місяців. Зокрема, на Черкащині за Зеленського агітуватиме Володимир Зозуля. Про це йдеться на сторінці команди Зеленського у Facebook.
Як повідомлялося раніше, пан Зозуля є ресторатором, керівником ТОВ «Апельсин-сервіс» у Черкасах.
Також до команди Зеленського увійшли ще 11 представників з різних областей України.
Повний список команди:
Представник Зе!команди у Волинській області –– Валерій Стернійчук. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського в Луцьку
Представник Зе!команди у Донецькій області –– Владимир Воронов (Vladimir Voronov). Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського на Донеччині
Представник Зе!команди у Закарпатській області –– Igor Krivosheev. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського в Ужгороді
Представник Зе!команди у Київській області –– Ольга Коваль (facebook.com/olya.koval.5). Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського у Києві Команда Зеленського у Василькові Команда Зеленського у Вишгороді Команда Зеленського у Броварах Команда Зеленського в Обухові
Представник Зе!команди в Луганській області –– Максим Ткаченко. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського на Луганщині
Представник Зе!команди у Львівській області –– Ростислав Тістик (facebook.com/rostyk.tistyk). Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського у Львові
Представник Зе!команди в Житомирській області –– Yevgen Yaremchuk. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського в Житомирі
Представник Зе!команди в Сумській області –– Михайло Ананченко. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського в Сумах
Представник Зе!команди в Харківській області. Pavel Sushko. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського у Харковi
Представник Зе!команди в Черкаській області –– Vladimir Zozulya. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського у Черкасах
Представник Зе!команди в Чернівецькій області –– Другановський Віталій (facebook.com/vitaliy.druganovskiy). Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського у Чернівцях
Представник Зе!команди в Чернігівській області –– Павел Халимон. Офіційна сторінка Зе!Команди –– Команда Зеленського у Чернігові
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