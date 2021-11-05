Як почувається Саакашвілі, який голодує вже 35 днів: інформація від лікаря (відео)

Стан здоров'я політика погіршується щодня

Стан здоров’я грузинського та українського політика, колишнього очільника Грузії Михайла Саакашвілі, який наразі перебуває у грузинській в’язниці, наразі досить важкий. До того ж він погіршується щодня. Про це в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомив лікар Михайла Саакашвілі Ніко Кіпшидзе.

Зокрема Кіпшидзе зазначив, що у політика виникли певні проблеми з оком та вухом.

«В нас був генеральний консіліум за участі невропатолога та спеціаліста з критичної медицини, однак, з’ясувалося, що нам потрібен офтальмолог, потрібен отоларінголог», – зазначив Ніко Кіпшидзе.

Також медик пояснив причину відмов Саакашвілі від госпіталізації. За словами лікаря, справа в тому, що чинна влада Грузї пропонує помістити Саакашвілі до тюремної лікарні №13, де, на думку Саакашвілі, він не перебуватиме у безпеці.

Нагадаємо, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали та помістили у СІЗО в Грузії. Згодом він оголосив голодування, яке тримає вже 35 діб.

Нагадаємо, нещодавно адвокат Саакашвілі заявив про тривожні тенденції у стані здоров'я експрезидента.

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