Часу обмаль. Саакашвілі розповів, від чого залежить його життя

Експрезидент Грузії закликав громадян проголосувати за опозицію

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який голодує в Грузії у в'язниці, заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур, які можуть полегшити його голодування, повідомляє «Ехо Кавказа».

У зверненні до грузинського народу він закликав громадян проголосувати за опозицію під час другого туру муніципальних виборів.

«Продовження мого життя повністю прив'язане до вашого завтрашнього рішення та до перемоги Грузії», – заявив Саакашвілі.

Політик закликав прихильників завтра увечері зібратися біля виборчих дільниць, аби «разом захистити голоси».

Зазначимо, що напередодні увечері Саакашвілі підтвердив готовність співпрацювати із консиліумом. У сьогоднішньому зверненні він каже, що влада не врахувала головну рекомендацію лікарів, відмовившись перевести його на госпіталізацію до приватної клініки. За словами прем'єр-міністра Грузії, влада таким чином хоче уникнути зіткнень прихильників Саакашвілі з поліцією біля медустанови.

Другий тур муніципальних виборів відбудеться в Грузії завтра, 30 жовтня. Виборцям належить обрати мерів у п'яти самоврядних містах країни (Тбілісі, Кутаїсі, Поті, Руставі та Батумі) та 15 муніципалітетах. У 24 округах відбудуться вибори депутатів муніципальних зборів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.