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    Часу обмаль. Саакашвілі розповів, від чого залежить його життя

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    Політик закликав прихильників &laquo;разом захистити голоси&raquo; - Часу обмаль. Саакашвілі розповів, від чого залежить його життя
    Політик закликав прихильників «разом захистити голоси»
    фото з відкритих джерел

    Експрезидент Грузії закликав громадян проголосувати за опозицію

    Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який голодує в Грузії у в'язниці, заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур, які можуть полегшити його голодування, повідомляє «Ехо Кавказа».

    У зверненні до грузинського народу він закликав громадян проголосувати за опозицію під час другого туру муніципальних виборів.

    «Продовження мого життя повністю прив'язане до вашого завтрашнього рішення та до перемоги Грузії», – заявив Саакашвілі.

    Політик закликав прихильників завтра увечері зібратися біля виборчих дільниць, аби «разом захистити голоси».

    Зазначимо, що напередодні увечері Саакашвілі підтвердив готовність співпрацювати із консиліумом. У сьогоднішньому зверненні він каже, що влада не врахувала головну рекомендацію лікарів, відмовившись перевести його на госпіталізацію до приватної клініки. За словами прем'єр-міністра Грузії, влада таким чином хоче уникнути зіткнень прихильників Саакашвілі з поліцією біля медустанови.

    Другий тур муніципальних виборів відбудеться в Грузії завтра, 30 жовтня. Виборцям належить обрати мерів у п'яти самоврядних містах країни (Тбілісі, Кутаїсі, Поті, Руставі та Батумі) та 15 муніципалітетах. У 24 округах відбудуться вибори депутатів муніципальних зборів.

    Раніше повідомлялося, що прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

    Теги: голодування влада час
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    Часу обмаль. Саакашвілі розповів, від чого залежить його життя