У Тбілісі зібрався мітинг на підтримку Саакашвілі (фото)

На мітинг зібралися не згодні із політикою правлячої сили

Ув'язнений політик оприлюднив світлини із натовпом його прибічників

У Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Вибори відбулися на тлі перебування опозиційного лідера та експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі у в’зниці.

На своїй сторінці у Facebook політик опублікував світлини, на яких зображений величезний натовп, що зібрався на підтримку опозиції та вимагає звільнення Саакашвілі.

У коментарях під фото прихильники політика висловлюють йомуу свою підтримку:

«Свободу нашому правильному президенту і реформатору Михайлу Саакашвілі! Ми молимося за Вас!!!!», «Свободу Міші!! Вони обманним шляхом взяли владу, з ними тільки по поганому треба», «Свободу реформатору і чесній людині Саакашвілі. Я молюся за Вас».

Додамо, що опозиційні сили звинувачують у шахрайстві партію «Грузинська мрія», котра виграла муніципальні вибори в Грузії. Про це ідеться публікації видання «Le Monde», котру поширив на своїй сторінці у Facebook нині ув’язнений експрезидент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі.

Раніше ЗМІ повідомили про мобілізацію поліцейських у в'язниці, де перебуває Саакашвілі.

Нагадаємо, українська сторона підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Михайла Саакашвілі. У Грузії заявили, що ніяких дипломатичних перемовин ще не ведуть.

Міністерство закордонних справ, Верховна Рада та президент вже мають відповідний текст. Про це заявив нардеп Олександр Ковальчук.

Нагадаємо, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні.

Напередодні Саакашвілі погодився на лікування. Раніше Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася у в'язниці в місті Руставі з експрезидентом Грузії, українським громадянином Михайлом Саакашвілі.

До цього адвокати Саакашвілі попередили про «критичні показники життєдіяльності» у Саакашвілі. Також прем'єр Грузії звинуватив Саакашвілі в симуляції голодування.

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