Не може згадати імена: у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю

Михайло Саакашвілі голодує 35-й день у руставській в'язниці

У Саакашвілі з'явилися когнітивні порушення на тлі голодування, що триває

Здоров'я колишнього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ України Михайла Саакашвілі, який голодує 35-й день у руставській в'язниці, помітно погіршилося. Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, пише портал «Новости-Грузия».

Гварамія у четвер відвідав Саакашвілі. За словами адвоката, у колишнього президента Грузії з'явилися когнітивні порушення на тлі голодування, що триває.

За словами адвоката, у Саакашвілі «вже є проблеми з комунікацією та серйозні провали у пам'яті».

Під час розмови Саакашвілі «не зміг навіть згадати імена деяких своїх друзів», наголосив Гварамія.

«Він все ще пам'ятає мене, але під час розмови виявилося, що не може згадати навіть імена деяких своїх друзів», – поскаржився захисник.

За словами адвоката, політик відмовляється співпрацювати з медичним консиліумом доти, доки не буде призначено альтернативної медкомісії.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі затримали 1 жовтня. Того ж дня на знак протесту він оголосив голодування, яке триває вже 35 днів. Згодом політик відмовився від медичної допомоги.

Влада Грузії, однак, заявляє, що експрезидент є «симулянтом», а його голодування – «клоунада». Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що Саакашвілі приймає певні продукти харчування. А голова фракції «Грузинська мрія» Мамука Мдинарадзе заявив, що на 41 день голодування – оскільки людина може прожити без їжі 40 днів – складеться комічна ситуація.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

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