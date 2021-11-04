Адвокат Саакашвілі заявив про тривожні тенденції у стані здоров'я експрезидента

Представники влади Грузії називають його голодування «клоунадою»

Результати аналізів Михайла Саакашвілі викликають тривогу. Про це заявив адвокат експрезидента Грузії Бека Басілая після відвідин свого підзахисного у в'язниці в місті Руставі. За його словами, ув'язненого слід негайно доставити до однієї з клінік цивільного сектору, повідомляє sova.

«Заяви Пенітенціарної служби про те, що все гаразд, є чистої води брехнею, і це не наша інтерпретація. Вчора ми побачили, що виникла потреба впустити [у в'язницю] двох лікарів не з системи – пульмонолога та кардіолога. Це означає, що Пенітенціарна служба більше не може керувати станом пацієнта і Михайло Саакашвілі, третій президент, має бути терміново переведений до приватної клініки, цивільної клініки», – сказав Басилая.

За словами адвоката, контролювати пульс і тиск Михайла Саакашвілі стає дедалі складніше. Виникли проблеми з білковим індексом, рівнем D-димеру, показниками білірубіну.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі затримали 1 жовтня. Того ж дня на знак протесту він оголосив голодування, яке триває вже 35 днів. Згодом політик відмовився від медичної допомоги.

Влада Грузії, однак, заявляє, що експрезидент є «симулянтом», а його голодування – «клоунада». Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі стверджує, що Саакашвілі приймає певні продукти харчування. А голова фракції «Грузинська мрія» Мамука Мдинарадзе заявив, що на 41 день голодування – оскільки людина може прожити без їжі 40 днів – складеться комічна ситуація.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

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