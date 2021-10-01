Саакашвілі затримали у Грузії

За словами глави уряду, Саакашвілі вже перевезений до пенітенціарної установи

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі затриманий в Грузії. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі на брифінгу, пише «Sputnik Грузия».

За його словами, він вже перевезений до пенітенціарної установи.

«У наших правоохоронних структур заздалегідь була інформація про його переміщення – від України до Грузії», – сказав прем'єр.

Гарібашвілі висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику Служби держбезпеки Григола Лілуашвілі.

Раніше МВС Грузії звинуватило Саакашвілі у брехні. Заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе повідомив вдень 1 жовтня, що колишній президент Грузії не перетинав кордон і досі перебуває в Україні.

Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Близько 10 ранку за київським часом Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.

При цьому видно, що ролик знімали ввечері або вночі.

Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.

Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

Також повідомлялося, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.



