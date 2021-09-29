Степанов розповів, як видирав «ковідні» гроші у «Великого будівництва»

Степанов: Спочатку кошти на потреби МОЗ не давали, а «потім вже стали знімати з доріг і повертати»

Міністр охорони здоров’я був проти, аби гроші ковідного фонду використовували не за призначенням, потім його звільнили

За кожну копійку із «ковідного» фонду, які в результаті віддали на будівництво доріг, доводилося вести запеклу боротьбу. Про це ексміністр Максим Степанов повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Одна із жорстких суперечок стосувалася грошей для інтернів, які треба було виділити. Або коштів, які забрали у закладів післядипломної освіти, де працюють наші професори, лікарі, які показали свою відданість професії у часи боротьби з пандемією. Мені натомість казали, що це неможливо, бо всі кошти розділені. Потім вже стали знімати з доріг і повертати», – пригадав Степанов.

Але, попри те, що виникали суперечки і конкуренція з «Великим будівництвом» за фінансування, Степанов не пов’язує свою відставку з ними. «У мене навіть теоретично немає таких натяків. Ми з ним (заступник голови Офісу Кирило Тимошенко – ред.) не перетиналися. Є людина, яка приймає рішення, – це президент. І це його рішення. Коли ти приймаєш рішення, ти береш на себе відповідальність. У мене в Офісі президента з усіма були абсолютно нормальні, робочі стосунки. Якщо виникало будь-яке питання, я мав прямий зв’язок з президентом у будь-який час. Тут треба віддати належне, президент ніколи не уникав спілкування», – зазначив колишній очільник МОЗ.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято «вибивав» кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від Covid-19. Це стало основною причиною невдоволення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

Також ексглава МОЗ Степанов пояснив, чому в нього не склалися стосунки зі Шмигалем.