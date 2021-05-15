Стала відома головна претензія прем'єра до Степанова

Джерела у Кабміні повідомляють, що очільник МОЗу надто завзято вибивав гроші на зарплати медиків і закупівлю вакцин

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято «вибивав» кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від Covid-19. Це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради. Про це УНН стало відомо з власних незалежних один від одного джерел у Кабінеті міністрів.

«Степанов надто затято «вибивав» гроші на зарплати медиків і закупівлю вакцин. Це дуже не подобалося Шмигалю та окремим членам Кабінету міністрів. Степанова про це попереджали не один раз, але він продовжував наполягати на збільшенні фінансування охорони здоров'я. Тому, коли з'явилась нагода, прем'єр-міністр скористався цим, щоб позбавитись від «надокучливого» міністра», – розповіло УНН у Кабміні одне з джерел.

Міністр Степанов ніколи не приховував своє невдоволення та відкрито критикував бюджет 2021 року, виділений на Міністерство охорони здоров'я. Напередодні голосування за нього на ранковому брифінгу 15 грудня 2020 року він закликав народних депутатів не підтримувати бюджет.

За його словами, видатки на медицину мають «задовольняти хоча б необхідний мінімум», і передусім ідеться про зарплати для медиків. На думку Степанова, справедлива зарплата мала б становити 23 тис. грн для лікарів, 17 тис. грн – середньому медперсоналу, 12 тис. грн – молодшому медперсоналу.

Однак цим планам не судилося збутися через те, що до голови МОЗ ніхто не дослухався, а бюджет, який не міг розв'язати проблеми з низькими зарплатами медиків та необхідністю масової закупівлі вакцин від Covid-19 у 2021 році, було все-таки проголосовано.

Саме така позиція стала, зокрема, й причиною критики з боку голови Мінфіну Сергія Марченка: через те, що Степанов вимагав збільшити видатки з держбюджету на закупівлю вакцин від Covid-19 і зарплати для медиків, міністр фінансів назвав його персонажем з «12 стільців».

А вже цього тижня, у Всесвітній день медсестри, міністр Степанов вкотре заявив, що буде продовжувати боротися за підвищення їхніх зарплат.

«Я не буду припиняти боротьбу за підвищення заробітної плати. Так, мабуть, рік тому я вважав, що мені вдасться це зробити легше: я вважав, що до мене всі дослухаються. Той бюджет, який ми пропонували для того, щоб підняти заробітну плату, передбачав зарплату медичної сестри від 17 тисяч грн, якщо беремо сьогодення. Потім вона повинна індексуватися», – наголосив він.

За інформацією УНН від джерел у Кабміні, ці заяви Степанова не пройшли повз увагу Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та окремих відповідальних членів Кабміну та викликали невдоволення, зробивши відставку голови МОЗ лише питанням найближчого часу.

Нагадаємо, ввечері 14 травня стало відомо, що міністра охорони здоров’я Максима Степанова очільник Кабміну міністрів Денис Шмигаль хоче відправити у відставку.

Натомість Степанов заявив, що не писав заяву про відставку за власним бажанням.

Також стало відомо, що заяви про відставку написали міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Вслід за Петрашком його заступниця Світлана Панаіотіді повідомила, що написала заяву про відставку за власним бажанням.

За словами народної депутатки від фракції «Слуга народу» Юлії Гришиної, замість Петрашка номінується голова Держподаткової Олексій Любченко, замість Криклія – голова «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Як повідомило «Главкому» джерело у партії «Слуга народу», питання відставок міністрів буде розглянуто у вівторок, 18 травня, на позачерговому засідання Верховної Ради. Напередодні відбудеться засідання фракції «Слуга народу», де розглянуть кандидатури у міністри.