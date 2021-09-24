Як продовжити дію Covid-сертифіката: роз’яснення МОЗ

В Україні функціонує два документи про вакцинацію: міжнародне свідоцтво про вакцинацію та цифровий Covid-сертифікат

Для тих людей, які раніше отримали чи Covid-сертифікат, чи свідоцтво, буде можливість пролонгації їх дії

Covid-сертифікати, які були видані до ухвалення постанови уряду про продовження терміну дії на рік документів про вакцинацію, потрібно буде перезавантажити за місяць до завершення терміну їхньої дії. Про це на брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише «Укрінформ».

Посадовець нагадала, що в Україні функціонує два документи про вакцинацію: міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке передбачено міжнародними медико-санітарними правилами і видається в паперовій формі, та цифровий Covid-сертифікат, який можна згенерувати в застосунку «Дія», а відсьогодні і на порталі «Дія».

«Рішенням штабу щодо вакцинокерованих інфекцій було продовжено термін дії як Covid-сертифікату, який підтверджує повний курс вакцинації, так і міжнародного свідоцтва. Нагадую, що донедавна їхній термін дії був пів року, наразі такий період продовжено до року. Для тих людей, які раніше отримали чи Covid-сертифікат, чи свідоцтво, буде можливість пролонгації їх дії», – сказала Карчевич.

Вона уточнила, що цифровий сертифікат за місяць до завершення його чинності потрібно буде видалити через застосунок чи портал «Дія» і згенерувати новий, на новий термін. У випадку з паперовим свідоцтвом потрібно буде звернутися до лікаря – сімейного або того, який проводив щеплення, – і отримати новий документ.

За словами Карчевич, українські Covid-сертифікати визнає вже 43 країни світу, МЗС постійне веде перемовини з різними країнами про взаємовизнання таких документів.

До слова, поліція оголосила підозру чоловіку за використання фейкового Covid-сертифіката.

Також стало відомо, як роздрукувати covid-сертифікат? «Дія» оприлюднила просту інструкцію.

Раніше повідомлялося, що сьогодні в мобільному додатку «Дія» стали доступні «жовті» covid-сертифікати. Його можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу. Сертифікат буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

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