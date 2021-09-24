Головний санлікар назвав відсоток вакцинованих медиків і педагогів

Поточний рівень вакцинації, в середньому, становить 107 тисяч щеплень за добу

За останні кілька тижнів темпи вакцинації трохи знизилися

В Україні хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу щеплені 80% медиків і 62% педагогів. Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

«Станом на четвер 80% медиків вакциновані першою дозою, 63% – двома дозами. Педагогів – 62% першою дозою, 42% – двома дозами», – сказав він.

Кузін зазначив, що за останні кілька тижнів темпи вакцинації трохи знизилися.

«Поточний рівень вакцинації, в середньому, становить 107 тисяч щеплень за добу. Однак зараз темпи нарощуються: за останній тиждень – + 22% до вакцинації першою дозою. Відновлення темпів зростання вакцинації очікується у вересні-жовтні», – додав він.

Також Кузін розповів, що з 1 вересня на самоізоляцію пішли близько 89 тисяч учнів та 3367 вчителів.

«За минулу добу захворіло 402 учні і 226 вчителів. Випадки захворюваності призводять до зупинки навчального процесу в закладах освіти. Тільки за вчора на самоізоляцію відправили майже 7,3 тис. учнів, а з 1 вересня – близько 89 тис. – це ті учні, які мали бути на самоізоляції у зв'язку з тим, що контактували з хворим на Covid-19», – сказав він.

Ще 145 шкіл перевели навчальний процес на дистанційку.

Крім того, санлікар повідомив, що на наступному тижні повинні затвердити перелік професій, для яких вакцинація буде обов'язковою.

«Туди включать працівників установ освіти, центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також працівників місцевих держадміністрацій», – сказав заступник міністра.

До слова, Дніпропетровщина перейшла до «помаранчевої» зони карантину.

МОЗ сьогодні повідомив, що у країні ситуація погіршується: чотири області можуть опинитись у «червоній зоні» вже у жовтні.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген. Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, українські covid-сертифікати вже можна легко отримати та роздрукувати на порталі «Дія». Для цього не потрібно генерувати «Дія. Підпис».

Також у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Джерело: Кореспондент.net