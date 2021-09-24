Ексглава МОЗ Степанов пояснив, чому в нього не склалися стосунки зі Шмигалем

«Я не вважаю наші суперечки з прем’єром конфліктними»

Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» ексміністр охорони здоров’я Максим Степанов, при взаємодії з прем’єром Денисом Шмигалем він ніколи не був підлеглим, який мовчки з усім погоджується. Колишній очільник МОЗ визнав, що у нього були робочі суперечки з прем’єром, проте він не вважає їх конфліктами.

«Якщо зараховувати якісь робочі суперечки до конфліктів, то так далеко не поїдеш. Звичайно, у процесі роботи у нас були певні розбіжності в поглядах. Я відрізнявся тим, що палко відстоював інтереси галузі. Впевнений, що саме так повинен робити міністр. Навіщо в команді фахівець, який не має власної думки?! Яка від нього тоді користь?! Тоді потрібно буде визнати, що в нас є одна людина, яка все знає, все вирішує, і з нею ніхто не сперечається. Я не вважаю наші суперечки з прем’єром конфліктними», – сказав Степанов.

Проблеми переважно виникали тоді, коли для виконання тих чи інших завдань відомству не виділяли достатнього фінансування.

«Наприклад, на систему охорони здоров’я потрібна певна сума коштів: на вакцини, на заробітні плати для лікарів, на забезпечення ліками пацієнтів. А в бюджеті закладається сума вдвічі менша – звичайно, я не буду погоджуватися з такою пропозицією. Особисто мене дратують підлеглі, які з усім погоджуються. Для чого мені такі фахівці? Тоді легше набрати на роботу якихось писарів, які будуть записувати мої «великі думки». Це ж абсурд. Люди повинні бути професіоналами, які відстоюють власну думку», – розповів ексочільник МОЗ.

На прохання Степанова виділити більше грошей на боротьбу з коронавірусом Шмигаль відповідав, що коштів немає.

«Я вважаю, що це не може бути відповіддю в ситуації реформування системи охорони здоров’я, адже нам треба зробити медицину інакшою – якісною і доступною кожному пацієнтові. В іншому випадку ми не можемо проводити реформу, бо у нас нема грошей, і тоді залишається все, як і було 30 років тому. Про це я йому і говорив. Я не розумію, як можна обіцяти-обіцяти, але не виконувати. От «лікарі – наші герої, ми будемо піднімати вам заробітну плату», а потім приходить час ухвалення бюджету і ми кажемо: у нас все залишається як раніше – грошей не буде. Навіщо тоді обіцяли?» – дивується Степанов.

Співрозмовник «Главкому» зізнався, що пропозиція написати заяву про відставку стала для нього повною несподіванкою.

«Спочатку (була розмова – «Главком») з президентом, який повідомив, що моя відставка – це бажання прем’єр-міністра, а потім вже з очільником уряду», – сказав Степанов.

Нагадаємо, 18 березня Верховна Рада за поданням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Претензією до керівника Міністерства охорони здоров'я став провал вакцинації від коронавірусу.

Сам Максим Степанов дав зрозуміти, що залишати міністерське крісло не налаштований. Через соцмережі він поширив відеозвернення, в якому уточнив: заяву про звільнення не писав, а намагання відправити його у відставку назвав підкилимною боротьбою противників реформ у медичній галузі.

До слова, наприкінці осені закінчується термін придатності декількох мільйонів доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Ці вакцини отримані у вигляді гуманітарної допомоги від країн західної Європи, які відмовилися від використання AstraZeneca ще навесні, тому кошти з державного бюджету на них не витрачалися.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я планує презентувати наступного тижня повний перелік професій, для яких планується впровадження обов'язкової вакцинації від Covid-19.