Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія повинні отримувати від НАТО більше підтримки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія рано чи пізно вступлять в НАТО, але це «не питання завтрашнього дня». Про це він повідомив на онлайн-заході, організованому інституту Брукінгса і Джорджтаунського університету.

Столтенберг вважає, що країни НАТО повинні посилити співпрацю з країнами-аспірантами, які хочуть приєднатися до Альянсу, в тому числі Україною і Грузією.

«Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити», – сказав він.

За його словами, обидві країни повинні отримувати від НАТО більше підтримки. Також їм потрібно допомогти побороти корупцію і провести необхідні реформи.

Генсек НАТО підкреслив, що інші країни, включаючи Росію, не повинні впливати на бажання Грузії та України вступити в альянс.

«Насамперед потрібно визначитися з основними принципами й цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибною», - наголосив генсек Альянсу.

Нагадаємо, Боррель закликав ЄС шукати шляхи порозуміння з Росією.

Як повідомлялося, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відкрито розповісти про свої військові навчання «Захід-2021» і чисельність військовослужбовців, які братимуть у них участь оскільки в Польщі, країнах Балтії та Україні зростає тривога щодо намірів Москви.