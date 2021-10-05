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    Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО

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    Столтенберг розповів, коли Україна і Грузія вступлять в НАТО - Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО
    Столтенберг розповів, коли Україна і Грузія вступлять в НАТО
    Фото: АР

    Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія повинні отримувати від НАТО більше підтримки

    Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна і Грузія рано чи пізно вступлять в НАТО, але це «не питання завтрашнього дня». Про це він повідомив на онлайн-заході, організованому інституту Брукінгса і Джорджтаунського університету.

    Столтенберг вважає, що країни НАТО повинні посилити співпрацю з країнами-аспірантами, які хочуть приєднатися до Альянсу, в тому числі Україною і Грузією.

    «Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам по НАТО, і те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом, наступне: нам потрібно нарощувати зусилля і зробити більше для цих країн, які бажають вступити», – сказав він.

    За його словами, обидві країни повинні отримувати від НАТО більше підтримки. Також їм потрібно допомогти побороти корупцію і провести необхідні реформи.

    Генсек НАТО підкреслив, що інші країни, включаючи Росію, не повинні впливати на бажання Грузії та України вступити в альянс.

    «Насамперед потрібно визначитися з основними принципами й цінностями, а саме, що кожна суверенна держава вирішує сама за себе. Ідея про те, що Росію провокуватиме приєднання менших сусідів до НАТО, є абсолютно хибною», - наголосив генсек Альянсу.

    Нагадаємо, Боррель закликав ЄС шукати шляхи порозуміння з Росією.

    Як повідомлялося, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відкрито розповісти про свої військові навчання «Захід-2021» і чисельність військовослужбовців, які братимуть у них участь оскільки в Польщі, країнах Балтії та Україні зростає тривога щодо намірів Москви.

    Теги: ЄС Росія НАТО військові навчання Грузія військові Україна Єнс Столтенберг
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    Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО