Білий дім відреагував на офшорний скандал із Зеленським

Речниця Джо Байдена стверджує, що згадка Володимира Зеленського в Pandora Papers не шкодить діалогу між Києвом і Вашингтоном

Для президента США оприлюднені дані Pandora Papers підвищують важливість посилення фінансової прозорості у світі

Згадка про президента України Володимира Зеленського в розслідуванні Pandora Papers про офшорні компанії не шкодить діалогу між Києвом і Вашингтоном, але для президента США оприлюднені дані загалом підвищують важливість посилення фінансової прозорості у світі. Про це на брифінгу в Білому домі заявила речниця адміністрації Джо Байдена Джен Псакі, пише «Голос Америки».

«Президент Байден відданий справі підвищення прозорості як в американській, так і в міжнародній фінансових системах. Він наполягає на цьому в рамках своєї внутрішньому політики. Також на міжнародних форумах він зосередив увагу на важливості зрівняти правила гри, зменшити корупцію та переконатися, що ми робимо це як скоординоване міжнародне товариство. Я б не сказала, що ці звинувачення міняють діалог між Вашингтоном і Києвом. Скоріше, вони роблять це питання більш важливим на міжнародному порядку денному», – сказала Псакі.

Напередодні сам Байден відреагував на витоки Pandora Papers.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.