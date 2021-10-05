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    Шмигаль обговорив з президентом Ізраїлю співробітництво між країнами

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    Прем&rsquo;єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом - Шмигаль обговорив з президентом Ізраїлю співробітництво між країнами
    Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом
    Фото: КМУ

    Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив готовність співпрацювати у сфері новітніх технологій

    Співробітництво в торгово-економічній, науково-технічній та медичній сферах обговорили під час зустрічі в Києві прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

    Денис Шмигаль підкреслив успішний розвиток економічного співробітництва між країнами, особливо в контексті початку дії Угоди про вільну торгівлю з 1 січня 2021 року.

    «Набрання чинності Угоди стало важливим етапом розвитку українсько-ізраїльських відносин. Вона покликана сприяти лібералізації торгівлі, створенню прозорих правил ведення бізнесу та нових умов торгівлі», – зазначив очільник українського Уряду.

    Крім того, прем’єр-міністр поінформував президента Ізраїлю про проекти створення та модернізації зрошувальних систем у південних регіонах України та запросив ізраїльські компанії долучитися до їх реалізації.

    Наукове-технічне співробітництво, за словами глава Уряду України, також є одним з перспективних напрямів двосторонньої взаємодії. Зокрема, Україна зацікавлена в обміні досвідом та вивченні ізраїльської практики державної підтримки розвитку новітніх технологій, комерціалізації наукових досліджень, створення «стартапів» та заохочення інвестицій в наукові дослідження.

    «Ми також зацікавлені в розширенні нашого співробітництва у галузі інформаційних і новітніх технологій та реалізації в цій сфері спільних перспективних проектів», – додав Денис Шмигаль.

    Прем’єр-міністр відзначив двосторонню взаємодію і в медичній та фармацевтичній сферах.

    «З огляду на значний набутий досвід Ізраїлю в цій сфері, Україна зацікавлена в обміні інформацією щодо психологічної реабілітації для ветеранів та учасників бойових дій, запровадженні співробітництва у сфері надання реабілітаційних заходів для осіб з інвалідністю», – сказав глава українського Уряду.

    Зі свого боку президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив готовність співпрацювати у сфері новітніх технологій та запевнив, що новий Уряд Ізраїлю готовий до інтенсифікації співробітництва з Україною в різних галузях.

    Нагадаємо, сьогодні Зеленський урочисто зустрів президента Ізраїлю.

    Раніше президент Ізраїлю писав, що має намір в Україні взяти участь в заходах з президентом і прем’єр-міністром України та президентом Німеччини.

    Іцхак Герцог планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

    Зазначимо, 6 жовтня о 19:00 президент Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру. Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.

    Нагадаємо, у Києві відкрилася виставка до роковин трагедії Бабиного Яру (фото).

    Як раніше стало відомо, на початку жовтня до річниці трагедії в Бабиному Яру в Україну приїдуть президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Ізраїлю – Іцхак Герцог та Албанії – Ілір Мета.

    До слова, українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу у світі.

    Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що із суперечок навколо проєктів меморіалу в Бабиному Яру потрібно прибрати «політичний аспект».

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    Теги: Ізраїль Україна президент Денис Шмигаль
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    Шмигаль обговорив з президентом Ізраїлю співробітництво між країнами