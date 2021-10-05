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    Економіка та фінанси

    Рекордні ціни та можливе припинення транзиту. Глава уряду розказав, чи готовий до переговорів із Росією

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    Шмигаль сподівається на збереження санкцій США щодо&nbsp;&laquo;Північного потоку &ndash; 2&raquo; - Рекордні ціни та можливе припинення транзиту. Глава уряду розказав, чи готовий до переговорів із Росією
    Шмигаль сподівається на збереження санкцій США щодо «Північного потоку – 2»
    фото: LB.ua

    Україна хоче домогтися щонайменше 15 років збереження рівня транзиту російського газу за допомогою вітчизняної ГТС

    Офіційний Київ не планує проводити прямих перемовин з Москвою щодо постачання газу. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua розповів голова українського уряду Денис Шмигаль.

    Також, коментуючи відмову Угорщини від українського транзиту газу та її перехід до прямого постачання з Росії, Шмигаль зазначив, що російський «Газпром» має відповідне право за контрактом, але при цьому він має оплачувати заброньовані до 30 вересня 2022 року потужності з транзиту через Україну.

    «Коли один з партнерів відмовляється від чогось, шукають інших партнерів. Ми ведемо перемовини з Румунією, Молдовою, іншими країнами. І очевидно, що наміри певних партнерів були відомі та зрозумілі «Нафтогазу». Про це говорив очільник «Нафтогазу», коли пропонував, щоб європейські покупці газу від «Газпрому» могли отримувати газ на кордоні Україна–РФ», – пояснив голова уряду.

    Щодо можливих економічних наслідків для України через запуск «Північного потоку – 2» Шмигаль пояснив, що поки українська влада не припускає можливості повного припинення транзиту російського газу Україною.

    «Такі речі ми не припускаємо, оскільки «Північний потік – 2» поки що є проєктом, що знаходиться на цей момент під частиною санкцій. Ми все ще маємо надію, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію «Потоку». Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту, що існує сьогодні», – зазначив Денис Шмигаль.

    Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.

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    Теги: газ Газпром санкції ціни транзит Україна ГТС Північний потік-2 Денис Шмигаль
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    Рекордні ціни та можливе припинення транзиту. Глава уряду розказав, чи готовий до переговорів із Росією