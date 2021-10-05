Рекордні ціни та можливе припинення транзиту. Глава уряду розказав, чи готовий до переговорів із Росією
Україна хоче домогтися щонайменше 15 років збереження рівня транзиту російського газу за допомогою вітчизняної ГТС
Офіційний Київ не планує проводити прямих перемовин з Москвою щодо постачання газу. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua розповів голова українського уряду Денис Шмигаль.
Також, коментуючи відмову Угорщини від українського транзиту газу та її перехід до прямого постачання з Росії, Шмигаль зазначив, що російський «Газпром» має відповідне право за контрактом, але при цьому він має оплачувати заброньовані до 30 вересня 2022 року потужності з транзиту через Україну.
«Коли один з партнерів відмовляється від чогось, шукають інших партнерів. Ми ведемо перемовини з Румунією, Молдовою, іншими країнами. І очевидно, що наміри певних партнерів були відомі та зрозумілі «Нафтогазу». Про це говорив очільник «Нафтогазу», коли пропонував, щоб європейські покупці газу від «Газпрому» могли отримувати газ на кордоні Україна–РФ», – пояснив голова уряду.
Щодо можливих економічних наслідків для України через запуск «Північного потоку – 2» Шмигаль пояснив, що поки українська влада не припускає можливості повного припинення транзиту російського газу Україною.
«Такі речі ми не припускаємо, оскільки «Північний потік – 2» поки що є проєктом, що знаходиться на цей момент під частиною санкцій. Ми все ще маємо надію, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск і сертифікацію «Потоку». Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту, що існує сьогодні», – зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, попри те, що 3 жовтня угорська сторона заявила про відновлення транзиту газу до Угорщини через Україну, станом на 4 жовтня транзит не відновлювався.