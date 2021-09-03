Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021» – НАТО

Основний етап російських військових навчань розпочнеться 10 вересня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію відкрито розповісти про свої військові навчання «Захід-2021» і чисельність військовослужбовців, які братимуть у них участь оскільки в Польщі, країнах Балтії та Україні зростає тривога щодо намірів Москви. Про це Столтенберг заявив сьогодні, передає Reuters.

«Росія повинна вести себе передбачувано і прозоро», – сказав Столтенберг.

Основний етап навчань розпочнеться 10 вересня.

За словами представників НАТО, маневри на Заході, які пішли за нарощуванням російської військової потужності на кордонах України в цьому році, підвищують ризик аварії або прорахунку, який може спровокувати кризу.

«Що ми бачили раніше, так це те, що кількість військ, що беруть участь в навчаннях, значно перевищує оголошену», – сказав Столтенберг, закликавши Москву виконати свої зобов'язання за Віденським документом, міжнародною угодою, що регулює військові навчання в Європі.

Згідно з підрахунками союзного журналу НАТО Review, Росія розгорнула від 60 до 70 тисяч військовослужбовців на Захід-2017, але заявила тільки про 12 700 військовослужбовців.

Росія, яка об'єднає свої сили з білоруськими військами, заявляє, що в межах її прав проводити навчання на її території, і чітко називає їх кількість.

Міноборони Білорусі заявило, що в серпні навчання проводитимуться на полігонах як в Росії, так і в Білорусі і будуть засновані на сценарії, коли обидві країни піддаються атаці.

«Реальність така, що з моменту закінчення холодної війни Росія ніколи не відкривала вчення для обов'язкових інспекцій. Так що ми будемо пильні», – сказав Столтенберг.

Західні експерти вважають, що широкомасштабні операції з використанням безпілотників, ракет і нової зброї дозволяють Росії відпрацьовувати будь-яку тотальну війну з США в Європі. НАТО заявляє, що це оборонний альянс, і він не шукає конфліктів.

Напруженість також висока на кордоні Білорусі та країн НАТО після того, як Мінськ почав фактично виштовхувати мігрантів до Литви та Польщі, щоб чинити тиск на Європейський Союз. Зокрема, напередодні Польща повідомила, що вводить надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

«Білорусь перетворює міграцію в зброю, – сказав Столтенберг. – Ми вирішили направити групу експертів до Литви на наступному тижні, щоб допомогти Литві протистояти гібридним діям режиму (Олександра Лукашенка - ред.)». Білорусь заперечує будь-які правопорушення.

Раніше повідомлялося, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю. Нагадаємо, що 21 липня Росія спрямувала перші ешелони своїх військових та техніки до Білорусі на підготовчі навчання, що передують військовим навчанням «Захід-2021» у вересні. На російсько-білоруських навчаннях планують масово застосовувати військову авіацію.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним взяти участь у військових навчаннях «Захід-2021». Він зазначив, що в Білорусі і Росії «союзна армія».

Таакож відомо, що Лукашенко знову їде до Путіна на розмову. Остання зустріч диктаторів відбулась 13 липня і тривала понад п'ять годин.