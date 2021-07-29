Боррель закликав ЄС шукати шляхи порозуміння з Росією

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель: ми повинні шукати шляхи порозуміння з Росією у питаннях, де вона нам потрібна

Європейський дипломат вважає, що у ЄС із Росією має бути стратегія ненападу і відмови від шкідливих ініціатив

Європейський Союз має намір порозумітися з Росією, попри всі ускладнення, що виникли протягом останніх років. Про це повідомив верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель в інтерв’ю виданню El Pais.

Таке рішення в ЄС пояснюють тим, що РФ має багато ядерного озброєння, яке може використати будь-якої миті.

«Ми повинні шукати шляхи порозуміння з Росією у питаннях, де вона нам потрібна: Арктика, енергетика… З Росією у нас повинна бути стратегія ненападу і відмови від шкідливих ініціатив, а також угоди з необхідних питань», – сказав Боррель.

Він згадав про те, що на українських кордонах гинуть військові. Крім того, дипломат зазначив, що «існує прихований стан війни, який породжує велику напруженість і викликає серйозну заклопотаність у деяких європейських країнах».

Представник ЄС високо оцінив спроби канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона налагодити відносини з Володимиром Путіним, «але те, як вони піднесли цю ідею, призвело до провалу ініціативи».

На думку Борреля, саміт представників 27 країн ЄС і Путіна не зможе розв’язати всі проблеми.

До слова, Україна та ще чотири держави приєдналися до санкцій ЄС проти Росії

Раніше Європейська Рада доручила Боррелю готувати нові санкції проти Росії.