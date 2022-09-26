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Стратегія ЗСУ та прогноз війни. Головне зі статті Time про Залужного

Надія Клочко
glavcom.ua
Стратегія ЗСУ та прогноз війни. Головне зі статті Time про Залужного
Журнал Time написав велику статтю про Валерія Залужного
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний: «Наша перемога дасть змогу перевести подих і підготуватися до наступної війни»

Авторитетний американський журнал Time присвятив обкладинку й розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному. Видання розповіло про кар’єру Залужного, його реформи в українській армії, а також процитувало думку головнокомандувача ЗСУ щодо війни.

Видання зазначає, що Валерій Залужний – один із багатьох українців, відповідальних за мужність і прогрес української армії, але він став другим «обличчям війни» після президента Володимира Зеленського і може зіграти визначну роль в історії цієї війни.

Стратегія ЗСУ та прогноз війни. Головне зі статті Time про Залужного фото 1

Залужний про перемогу України

Головнокомандувач Збройних сил України упевнений, що сьогоднішня війна з Росією не остання.
Залужний зазначив, що готується до «довгої та кривавої» битви з Росією.

«Знаючи те, що я знаю про росіян не з чуток, наша перемога не буде остаточною», – сказав він.

Залужний вважає, що поразка Росії у цій війні стане можливістю для підготовки до наступного нападу країни-агресора.

«Наша перемога дасть змогу перевести подих і підготуватися до наступної війни», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Дві основні цілі ЗСУ на 24 лютого

На початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого у головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «було дві стратегічні цілі» для оборони країни: зберегти Київ та «пустити кров» ворогу.

Перша ціль, за словами головкома, – «ми не маємо допустити, щоб Київ впав».

І друга ціль – «на всіх інших напрямках нам потрібно було пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях при цьому довелося б втратити територію».

Іншими словами, пише видання, «ціль полягала в тому, щоб дозволити росіянам просунутися вперед, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу».

Чому ЗСУ дали росіянам просунутися під Київ

За словами Валерія Залужного, Збройні сили України дозволили російським військовим підійти в притул до Києва, щоб знищити їхні колони техніки та лінії постачання в тилу.

«Ми не могли допустити падіння Києва. І на всіх інших векторах нам довелося пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагатиме втрати території. Іншими словами, метою було дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на фронті та лінії постачання в тилу», – цитує Time головнокомандувача ЗСУ.

У статті зазначається, що на шостий день вторгнення Залужний дійшов висновку, що ця стратегія працює. Росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися достатньо глибоко, щоб почати напружувати лінії постачання, залишаючи їх відкритими.

Пропозиції про евакуацію з України після початку вторгнення

Залужний на початку повномасштабного вторгнення Росії сказав голові Об'єднаного комітету начальників штабів США генералу Марку Міллі, що не планує евакуюватися, оскільки війна для нього розпочалася ще 2014 року.

Генерал Міллі розповів, що був «певною мірою вражений», коли побачив опір України. Він запитав Залужного, чи не планує той евакуюватися з Києва, на що отримав відповідь: «Я тебе не розумію, для мене війна розпочалася 2014 року, я не біг тоді і не збираюся бігти зараз».

Ставлення до начальника генштабу армії Росії Герасимова

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що навчався у начальника генштабу ЗС Росії генерала Валерія Герасимова і перечитав усе, що він коли-небудь писав. Залужний розповів журналістам, що зберігає у своєму кабінеті збірку творів Герасимова, який старший за нього на 17 років.

«Я виріс на російській військовій доктрині і досі вважаю, що вся військова наука міститься в Росії. Я навчався у Герасимова. Я читав усе, що він коли-небудь писав... Він найрозумніший з людей, і мої очікування від нього були величезними», – сказав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. 

До слова, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було

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Теги: Валерій Залужний війна ЗСУ

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