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Залужний зізнався, що вчився у начальника генштабу армії РФ

Надія Клочко
glavcom.ua
Залужний зізнався, що вчився у начальника генштабу армії РФ
Валерій Залужний розповів, що зберігає у кабінеті збірку творів Герасимова
фото з відкритих джерел

Валерій Залужний розповів про своє ставлення до начальника генерального штабу армії РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що до війни перечитав зібрання творів начальника генштабу російської армії Валерія Герасимова. Про це Залужний сказав у розмові з Time.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що раніше поважав і захоплювався установами своїх російських колег. Як зазначається у публікації, у своєму кабінеті Залужний зберігає зібрання творів командувача Збройними силами Росії генерала Валерія Герасимова, старшого за нього на 17 років.

«Я виховувався на російській військовій доктрині, і я все ще вважаю, що вся наука про війну знаходиться в Росії. Я вчився у Герасимова. Я читав усе, що він коли-небудь писав», – сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що вважав Герасимова дуже розумною людиною і мав високі очікування щодо нього.

Видання нагадує, що Залужний пройшов шлях від командування взводом до керівництва військами країни на східному фронті після окупації Росією Криму в 2014 році. На цій посаді він розвивав молодших офіцерів, передав повноваження командирам на місцях.

На відміну від російської армії, як говорив раніше Залужний, сержанти будуть не «цапами-відбувайлами», а справжніми заступниками, мета яких створити конвеєр військових талантів.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потрапив на обкладинку щотижневого американського журналу Time. Видання також присвятило розлогий матеріал головнокомандувачу Збройних сил України. 

Також раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. 

До слова, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було

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Теги: росія війна Валерій Залужний

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