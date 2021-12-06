Суд заборонив висилати мігрантів із території Польщі

Заявники просять не відправляти їх назад у БІлорусь

ЄСПЛ застосував правило, яке передбачає забезпечувальні заходи у рамках скарги щодо порушення прав людини

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив, що мігранти, які перебувають у Польщі, не можуть бути вислані назад до Білорусі.

Суд із серпня 2021 року розглянув 47 клопотань щодо застосування заходів щодо ситуації з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусії. Майже всі вони подані проти Польщі, інші три проти Латвії та Литви.

У ЄСПЛ зазначили, що у більшості клопотань заявники стверджували, що перебувають у Польщі, а також просили не висилати їх назад до Білорусі.

«Суд застосував правило 39 і ухвалив, що заявники не повинні бути вислані з Польщі, якщо вони дійсно знаходяться на території Польщі», – додали в ЄСПЛ.

Правило 39 регламенту ЄСПЛ передбачає забезпечувальні заходи у рамках скарги щодо порушення прав людини. Недотримання цих заходів суд розглядає, як перешкоду для ефективного розгляду скарги заявника.

Нагадаємо, раніше Польща показала, як мігранти перетинають кордон за підтримки білоруських силовиків.

Також Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

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