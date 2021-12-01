Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії

Де-факто президент білорусі Олександр Лукашенко звинуватив в участі у мігрантській війні й росіян

Серед організаторів доставки мігрантів до кордону Білорусі були громадяни Росії, зокрема чеченці. Про це заявив РІА «Новости» невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко.

Лукашенко пояснив, що ці росіяни допомагали мігрантам через територію Білорусі потрапити до Євросоюзу.

«Приватні компанії, таксі, автобуси. Наймають наших людей і туди кинулися. Але тут працювали провідники і з Росії, і дякую чеченцям – ось організовані люди. Вони найорганізованіші тут були, організовували потік. Вони допомагали людям із Мінська потрапляти на кордон, можливо, і долати кордон», – сказав Лукашенко у розмові з журналістом Дмитром Кисельовим.

Раніше президент Білорусії пообіцяв, що намагатиметься вирішити проблему з мігрантами до Нового року, оскільки вони «бовтаються» у Мінську та Гродно. Білоруська влада проситиме цих людей повернутися на батьківщину, оскільки гуманітарного коридору до Німеччини не буде. Тисяча людей уже відлетіли до Іраку, наголосив Лукашенко.

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