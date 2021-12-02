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    Польща показала, як мігранти перетинають кордон за підтримки білоруських силовиків (відео)

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    Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою - Польща показала, як мігранти перетинають кордон за підтримки білоруських силовиків (відео)
    Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою
    фото: Straż Graniczna/Twitter

    Білоруси засліплюють польських прикордонників лазерами та встановлюють для мігрантів дерев’яні «містки» через огорожу

    Упродовж доби 1 грудня білорусько-польський кордон намагалися перетнути 58 осіб. Про це прикордонна служба Польщі повідомила у Twitter.

    Також було винесено рішення про виїзд з території Республіки Польща щодо 16 осіб, які незаконно потрапили до держави раніше.

    «Атаки на кордоні починаються із закидання польських прикордонників камінням, потім офіцерів і солдатів засліплюють ліхтариками, стробоскопами та лазерами, через огорожу (кордон укріплено огорожею з колючого дроту заввишки від 1,5 до 3 м. на різних ділянках – «Главком») перекидають пішохідні містки, по яких мігранти мають перейти на бік Польші», – йдеться у повідомлені Прикордонної служби.

    Також прикордонники навели статистику спроб мігрантами перетнути білорусько-польський кордон за останні місяці. Згідно з нею, у серпні було зафіксовано 3,5 тис. спроб перетину, у вересні – 7,7 тис., упродовж жовтня – 17,5 тис., а у листопаді кордон намагалися незаконно перетнути 8,9 тис. разів.

    Нагадаємо позаминулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.

    Також нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти кордон
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    Польща показала, як мігранти перетинають кордон за підтримки білоруських силовиків (відео)