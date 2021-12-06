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    Думки вголос

    Путін має отримати серйозні санкції за ситуацію з мігрантами

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
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    Поляки дуже добре відчули гібридну агресію Кремля - Путін має отримати серйозні санкції за ситуацію з мігрантами
    Поляки дуже добре відчули гібридну агресію Кремля
    фото: Z Obiektywem Obok Munduru

    Це не криза мігрантів, це невід'ємна частина гібридної війни Росії проти Європи

    Криза мігрантів на кордонах Білорусі та ЄС – це частина гібридної війни Кремля. Так само як і енергетичний шантаж Європи.

    Санкції за ситуацію з мігрантами мають бути застосовані не лише проти режиму Лукашенка, а перш за все проти Путіна, який є реальним ляльководом білоруського диктатора. Це не криза мігрантів, це невід'ємна частина гібридної війни Росії проти Європейського Союзу, проти Західного світу та проти України. Така сама ситуація, як у нас з енергетичною кризою, «Північним потоком-2» та атаками на нашу безпеку. Це не лише енергетична чи міграційна безпека. Це все про глобальну безпеку.

    Я знаю, що означає гібридна війна із Росією. У цій ситуації я не сумніваюся, що Україна та Європа зможуть зберегти безпеку, убезпечитися від сценарію, коли Росія планує нас дестабілізувати. Адже ми можемо зупинити мігрантів. У нас є дуже досвідчені та ефективні засоби захисту нашої землі та ЄС.

    Має бути потужне покарання у вигляді санкцій проти Росії за міграційну кризу. Це не відповідальність Лукашенка, це Путін організував кризу мігрантів у 2015 році, дестабілізувавши ситуацію в Сирії. Другий етап – коли Путін після сфальсифікованих виборів у Білорусі де-факто анексував Білорусь, прагне дестабілізації ситуації в Україні та Європі.

    У нас в Україні понад тисяча сто кілометрів кордону з Білоруссю, які зараз у такій самій небезпеці, як і українсько-російський кордон. Тому ми маємо бути сильними та зберігати солідарність. Тоді перемога буде за нами. Без сумніву.

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: Білорусь ЄС Росія США санкції Путін Європа гібридна війна
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    Путін має отримати серйозні санкції за ситуацію з мігрантами