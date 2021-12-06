Як Росія може використати нелегальних мігрантів: оприлюднено новий план

Кремль може використати мігрантів для здійснення наступу на Європу

Російська Федерація може використати нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які наразі перебувають у Білорусі, для захоплення Сувалького коридору – території між Калінінградською областю РФ та Білоруссю. Про це повідомило британське виданя The Times.

У разі захоплення «коридору» Литва, Латвія та Естонія стануть повністю відрізаними від решти європейських країн, отже їм буде вкрай складно організувати протидію можливому російському збройному наступу на Україну та інші країни континенту.

Український блогер та політичний експерт Назар Приходько відреагував на публікацію The Times, зазначивши, що контроль цієї території «розв’яже руки» росіянам для подальшої військової експансії у Європі.

«Сувальський коридор – це приблизно 115-кілометрова територія між Польщею та Литвою, яка з‘єднує поки що Білорусь та анексовану Прусію – нині Калінінґрадську область РФ», – зазначив Приходько.

«Накопичити війська в Польщі для контратаки проти агресора в Литві, Латвії і Естонії буде також складно, зважаючи на те, що багато країн-союзників захочуть лишити війська на своїй території, щоб мати можливість захистити власні кордони від РФ», – додав експерт.

Нагадаємо, за даними розвідувальних служб США, Росія планує вторгнення на територію України на початку 2022 року.

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