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    Лукашенко спалив мости з Україною – Кулеба

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    Олександр Лукашенко зібрався відвідати окупований Крим разом із Путіним - Лукашенко спалив мости з Україною – Кулеба
    Олександр Лукашенко зібрався відвідати окупований Крим разом із Путіним
    фото з відкритих джерел

    Міністр закордонних справ прокоментував заяви білоруського диктатора щодо окупованого Криму

    Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Олександр Лукашенко спалив усі мости з Україною після заяви про «російський» Крим. Про це Кулеба повідомив в інтерв’ю латвійському порталу Sargs.

    За його словами, визнання Криму «російським» та намір відвідати окупований півострів з боку Лукашенко перетворило Білорусь на ворожу країну для України.

    Дипломат зазначив, що всі останні спічі Лукашенка щодо окупованого Криму та зближення з Росією є лише «маленькою деталлю великої картини».

    «Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною. Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля». – каже Кулеба.

    На думку міністра, у Кремлі цілком можуть розраховувати на повторення нападу 2014 року, але тепер уже з боку Білорусі. Північний сусід раптово «перетворився на карту в руках Володимира Путіна».

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: МЗС Білорусь Крим Росія окупанти санкції Олександр Лукашенко Путін путінський режим агресія окуповані території Дмитро Кулеба
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    Лукашенко спалив мости з Україною – Кулеба