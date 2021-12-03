Лукашенко спалив мости з Україною – Кулеба

Міністр закордонних справ прокоментував заяви білоруського диктатора щодо окупованого Криму

Очільник міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Олександр Лукашенко спалив усі мости з Україною після заяви про «російський» Крим. Про це Кулеба повідомив в інтерв’ю латвійському порталу Sargs.

За його словами, визнання Криму «російським» та намір відвідати окупований півострів з боку Лукашенко перетворило Білорусь на ворожу країну для України.

Дипломат зазначив, що всі останні спічі Лукашенка щодо окупованого Криму та зближення з Росією є лише «маленькою деталлю великої картини».

«Цією заявою Лукашенко спалює практично всі мости у відносинах з Україною, роблячи Білорусь ворожою для України країною. Незважаючи на твердження Росії, що вона не збирається ні на кого нападати, їхні дії говорять набагато більше, ніж офіційна мова Кремля». – каже Кулеба.

На думку міністра, у Кремлі цілком можуть розраховувати на повторення нападу 2014 року, але тепер уже з боку Білорусі. Північний сусід раптово «перетворився на карту в руках Володимира Путіна».

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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