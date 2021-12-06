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    Мігранти, яких використав Лукашенко, на грані відчаю (відео)

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    Польські прикордонники чесно виконували свою роботу - Мігранти, яких використав Лукашенко, на грані відчаю (відео)
    Польські прикордонники чесно виконували свою роботу
    фото: belta.by

    Люди думали, що мають шанс потрапити до Євросоюзу з Білорусі

    Нелегальні мігранти, які майже місяць створювали напругу на польському кордону, починають потроху вертатися з Білорусі до Іраку. І це для них велика трагедія.

    Як пише ВВС, більшість з тих, хто перебував і перебуває на білорусько-польському кордоні − це курди та єзиди, які втратили рідні землі через конфлікти в регіоні. Герої репортажу, Хусейн та Газала прожили сім років у таборі для біженців на півночі Іраку.

    Покидаючи його кілька тижнів тому, вони думали, що мають шанс потрапити до Євросоюзу з Білорусі. Але в реальності, їм довелося повернутися з Мінська до Іраку безкоштовним рейсом для репатріантів.

    Нагадаємо, прикордонники навели статистику спроб мігрантами перетнути білорусько-польський кордон за останні місяці. Згідно з нею, у серпні було зафіксовано 3,5 тис. спроб перетину, у вересні – 7,7 тис., упродовж жовтня – 17,5 тис., а у листопаді кордон намагалися незаконно перетнути 8,9 тис. разів.

    Нагадаємо позаминулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.

    Також нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

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    Теги: прикордонники Білорусь Польща мігранти курди кордон
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    Мігранти, яких використав Лукашенко, на грані відчаю (відео)