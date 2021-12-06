Мігранти, яких використав Лукашенко, на грані відчаю (відео)

Люди думали, що мають шанс потрапити до Євросоюзу з Білорусі

Нелегальні мігранти, які майже місяць створювали напругу на польському кордону, починають потроху вертатися з Білорусі до Іраку. І це для них велика трагедія.

Як пише ВВС, більшість з тих, хто перебував і перебуває на білорусько-польському кордоні − це курди та єзиди, які втратили рідні землі через конфлікти в регіоні. Герої репортажу, Хусейн та Газала прожили сім років у таборі для біженців на півночі Іраку.

Покидаючи його кілька тижнів тому, вони думали, що мають шанс потрапити до Євросоюзу з Білорусі. Але в реальності, їм довелося повернутися з Мінська до Іраку безкоштовним рейсом для репатріантів.

Нагадаємо, прикордонники навели статистику спроб мігрантами перетнути білорусько-польський кордон за останні місяці. Згідно з нею, у серпні було зафіксовано 3,5 тис. спроб перетину, у вересні – 7,7 тис., упродовж жовтня – 17,5 тис., а у листопаді кордон намагалися незаконно перетнути 8,9 тис. разів.

Нагадаємо позаминулої ночі польський кордон було обстріляно з боку Білорусі.

Також нещодавно Лукашенко заявив, що мігрантів на польський кордон возили громадяни Росії.

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