«Плівки Деркача»: сім експослів США в Україні оприлюднили спільну заяву



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Дипломатів «прикро вразили намагання вплутати Україну у внутрішню політику США»

Колишні американські посли вважають, що поточні події не слугують інтересам ані України, ані США

Сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Відповідна заява розміщена на сайті Атлантичної ради.

«Нас прикро вразили намагання вплутати Україну у внутрішню політику США напередодні президентських виборів 2020 року. Ці намагання ґрунтуються на брехливих і небезпечних твердженнях, які не мають зв’язку з дійсністю українсько-американських відносин, і мають на меті послаблення відносин між США й Україною та сіяння розбрату між нашими двома країнами», — йдеться в заяві дипломатів.

Вони також зазначили, що поточні події не слугують інтересам ані України, ані США і закликали посадовців із обох країн «уникати кроків, які лише погіршать двосторонні відносини й віддалять країни одна від одної».

Заяву підписали:

Посол (у відставці) Роман Попадюк - перший посол США в Україні

Посол (у відставці) Стівен Пайфер - третій посол США в Україні

Посол (у відставці) Карлос Паскуаль - четвертий посол США в Україні

Посол (у відставці) Джон Гербст – п’ятий посол США в Україні

Посол (у відставці) Вільям Тейлор - шостий посол США в Україні

Посол (у відставці) Джон Теффт - сьомий посол США в Україні

Посол (у відставці) Марі Йованович – дев’ятий посол США в Україні

Як відомо, 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Адвокати Головань і Новіков заявили, що президент Зеленський публічно пообіцяв «пригоди» Порошенку, і ДБР це відпрацьовує.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.