«Плівки Деркача». У МЗС просять українських політиків не піддаватись на провокації



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Щоб Україні не дати себе втягувати у внутрішні американські справи, треба не коментувати те, що непотрібно коментувати, обережно ставитись до перевірки всіх вкидів, – дипломат

«Треба обережно ставитись до всіх вкидів в інформаційний простір»,– заступний глави МЗС

Завданням міністерства закордонних справ України на сьогоднішній день є забезпечення продовження курсу американської адміністрації на підтримку територіальної цілісності української держави. Другий аспект – це посилення економічного і інвестиційного співробітництва. Третій аспект – наше військове співробітництво, закріплене двосторонніми документами. Про це в інтерв’ю «Главкому» заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

За словами дипломата, на сьогоднішній день Україна активно працює спільно з американськими партнерами. «Насамперед йдеться про Комісію стратегічного партнерства, яку ми плануємо провести найближчим часом. Йдеться про широке коло питань, про реалізацію двосторонніх проектів у сфері економіки, космосу, захисту інтелектуальної власності, співпрацю в сфері енергетики, про розширення співпраці в оборонній і безпековій сферах. Над усіма цими завданнями працює не лише МЗС, але й значна кількість інших відомств, а також представники бізнесових кіл України», – розповів Єнін.

Дипломат зазначив, що двопартійна підтримка України є абсолютно природньою для зовнішньої політики США. Водночас це не означає, що Україна повинна сприймати її, як даність. «Не всі в світі радіють стратегічному партнерству між США та Україною, тому намагаються вдаватися до різного роду провокацій. Нашим завданням є насамперед розвиток співпраці з усіма політичними силами в США, дотримання принципу невтручання у внутрішні справи США (особливо під час виборчих кампаній), а також просування реформ – покращення бізнесклімату, забезпечення верховенства права, захисту інтелектуальної власності тощо», – розповів Єнін.

На запитання про те, як Україна має діяти, щоб її не використовували, як убезпечити себе від втягування у внутрішні американські справи, дипломат сказав таке: «відповідь є досить простою – не давати втягнути себе у провокації, не коментувати те, що непотрібно коментувати, обережно ставитись до перевірки всіх вкидів, які так чи інакше потрапляють в інформаційний простір. Не можна вважати, що ти можеш одній стороні казати одне, а іншій – інше. Тому, що всі між собою у цьому світі спілкуються. Підтримання чесного і прозорого діалогу зі всіма гравцями – як в США, так і з рештою наших партнерів – є запорукою зміцнення довіри до нас і важливим чинником невтягування нас в інформаційні війни, які насамперед вигідні державі-агресору».

Дипломат зауважив, що оприлюднення будь-чого у ЗМІ апріорі не може розглядатися, як доказ в суді.

Євген Єнін вважає, що у справі щодо сина кандидата у президента Джо Байдена Хантера Байдена слід довіритись органам прокуратури обох держав. «Якщо українські прокурори стверджують те, не знайшли жодних доказів порушень з боку сина кандидата у президента Джо Байдена Хантера Байдена, а у наших американських партнерів не виникає з цього приводу додаткових питань, то я не бачу жодного простору для коментарів дипломата», – сказав Єнін.

На думку дипломата, Україна може винести для себе багато уроків з останніх заворушень в США, викликаних смертю Джорджа Флойда,– як позитивних, так і негативних.

Нагадаємо, третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що президент України Володимир Зеленський має не переслідувати лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка, а повинен дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Раніше сім колишніх послів США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Зазначимо, що Держбюро розслідувань відкрило справу через запис розмови Порошенка та Байдена. До слова, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015-2019 роках Валерій Чалий вважає, що «плівки Деркача» вернуться бумерангом тим, хто розраховує використати їх проти Порошенка.